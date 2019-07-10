«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-10T10:28:37+03:00

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Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Всемирную летнюю Универсиаду-2023 во время визита в УрФУ. Он также подчеркнул, что студенты смогут пользоваться новой инфраструктурой, которую создадут в городе к соревнованиям.

Также президент посоветовал студентам думать о демографии Фото: департамент информполитики Свердловской области

– Это хорошее большое событие для города, для региона и всей страны, а для университета еще и очень полезное, - добавил президент. – Часть зданий предполагается передать университету, чтобы собрать разбросанные по городу площадки и создать здесь крупные научно-образовательные кластеры.

В тот же день Путину представили макет кластера Универсиады, в который войдут различные спортобъекты. Согласно продемонстрированному проекту, его построят в Новокольцовском районе рядом с Екатеринбург-ЭКСПО, хотя ранее глава города называл территорию ВИЗа-Правобережного.

ИСТОЧНИК KP.RU