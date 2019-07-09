Путин рассказал, чем студентам нужно заниматься по ночам

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-09T17:16:16+03:00

Президент много шутил во время встречи со студентами Фото: Алексей БУЛАТОВ

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9 июля президент Владимир Путин прилетел в Екатеринбург, где посетил пленарное заседание саммита GMIS, прошелся по стендам промышленной выставки «Иннопром», после чего встретился со студентами УрФУ.

Во время общения большая часть студентов уральского университета спрашивали Путина о развитии науки. Один из вопросов коснулся трудоустройства выпускников вуза.

- Одна из задач нашей команды – развитие гибких навыков. Благодаря этому большинство студентов работают по специальности. Для этого мы проводим «Ночь карьеру», - рассказал президенту председатель Союза студентов УрФУ Айбек Партов. И поинтересовался, будет ли проводиться такое мероприятие на федеральном уровне.

- Лучше, наверное, днем проводить. Но, молодежи, конечно, привычнее ночью. Это здорово. Но по ночам другие цели должны стоять. Из сферы демографии, - шутливо ответил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU