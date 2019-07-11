«Зачем выкидывать 250 миллионов»: в Екатеринбурге предложили продлить трамвайную линию, а не готовить проект второй ветки метро

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-11T14:34:33+03:00

По мнению общественников, главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский район и Кольцово через Уктус

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На днях президенту Владимиру Путину представили проект кластера Универсиады-2023. Макет, который показал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, предполагает перенос Деревни Игр в Новокольцовский район Екатеринбурга. После этого уральский урбанист Владимир Злоказов предложил отказаться от проекта строительства второй ветки метро, а вместо этого заняться продолжением трамвайной линии.

– Можно быть уверенным, что никакой второй линии метро ни в каком обозримом будущем не будет. Зачем выкидывать 250 миллионов на проект в этом году, мне непонятно, - пишет урбанист в Facebook. - Главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский район и Кольцово через Уктус.

Злоказов добавил, что этот проект потребует перепланировку трамвайного узла в районе станции метро «Ботанической».

Фото: личная страница Владимира Злоказова в Facebook

- Также можно включить сюда строительство новой линии по улице Машинной вдоль районов новой застройки: Чемпион-парк, Клевер-парк, Парковый квартал и другие, для соединения ее с улицей Луначарского, - подчеркивает общественник. - Если мы хотим соединиться и с улицей 8 Марта, придется восстановить движение между улиц Радищева и Ленина, и продлить линию по улице Ельцина до улицы Челюскинцев.

Ранее стоимость проекта новой линии метро оценили в 351 миллион рублей - именно такие цифры указали в программе развития метро города. Большая часть средств должна поступить из муниципального бюджета, остальные - из регионального и внебюджетных источников

Однако во время ИННОПРОМа глава города Александр Высокинский заявил, что на разработку проекта потребуется более миллиарда рублей. На строительство линии уйдет порядка 60 - 70 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU