Администрация Екатеринбурга заложила 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес поправки в программу по развитию метрополитена на 2014-2020 годы. Согласно ним, в течение 2019 года на проектирование второй ветки выделят 250 миллионов рублей – из местного бюджета.
Всего на программу потребуется 351 миллион рублей. Остальные средства получат от Свердловской области и внебюджетных источников. Из федерального бюджета средств не поступит.
Ранее в интернете распространилось письмо министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором он рекомендовал премьер-министру Дмитрию Медведеву не выделять средства на строительство новой линии. По его мнению, это решение будет «преждевременным» из-за снижения пассажиропотока.
Отметим, что помимо строительства новой ветки, метро Екатеринбурга требуется модернизация. В мае по этой причине подорожал подорожал проезд – с 28 до 32 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU