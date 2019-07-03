Администрация Екатеринбурга заложила 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-03T10:32:02+03:00

Всего на программу потребуется 351 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес поправки в программу по развитию метрополитена на 2014-2020 годы. Согласно ним, в течение 2019 года на проектирование второй ветки выделят 250 миллионов рублей – из местного бюджета.

Всего на программу потребуется 351 миллион рублей. Остальные средства получат от Свердловской области и внебюджетных источников. Из федерального бюджета средств не поступит.

Ранее в интернете распространилось письмо министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором он рекомендовал премьер-министру Дмитрию Медведеву не выделять средства на строительство новой линии. По его мнению, это решение будет «преждевременным» из-за снижения пассажиропотока.

Отметим, что помимо строительства новой ветки, метро Екатеринбурга требуется модернизация. В мае по этой причине подорожал подорожал проезд – с 28 до 32 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU