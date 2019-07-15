Президента Киргизии попросили посмертно наградить экс-главу диаспоры, убитого в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-15T18:42:04+03:00

Напомним, его застрелили в начале июля на Уралмаше

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Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области написала письмо президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, с просьбой посмертно наградить убитого в Екатеринбурге Камчыбека Каримова за заслуги перед общиной. Его застрелили вечером 2 июля на Уралмаше.

– Камчыбек Каримов был злодейски убит. Многонациональная семья народов Свердловской области скорбит по этой утрате. Уверены, злодеи будут наказаны, - подчеркивается в письме.

Там также указано, что Каримо в течение 15 лет возглавляя организацию «Кыргызстан-Урал», а также входил в Консультативный совет по делам национальностей при губернаторе региона.

Отметим, что в день убийства при себе у Каримова была сумка с 19 миллионами рублей. По данным «КП-Екатеринбург», убийц спугнула жительница одного из близлежащих домов, однако они успели выкрасть 2 миллиона рублей. Они также оставили рядом с местом преступления автомобиль - черный Volkswagen Touareg с номерами Северной Осетии. Внутри машины нашли грузинский паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU