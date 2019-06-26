К границе Урала и Сибири: посещаем в Талице "Музей разведчика Кузнецова и Припышминские боры
Мы продолжаем путевые заметки первого в истории «КП-Екатеринбург» автопробега. Нашей новой остановкой стал город Талица, где уже 65 лет действует музей великого разведчика Николая Ивановича Кузнецова.
Музей Н.И Кузнецова - является объектом культурного наследия Свердловской областиФото: Олег Галимов
Именно в этих краях родился Герой Советского Союза. Участникам экспедиции показали уникальные кадры разведчика и архивные документы. Мало кто знает, но в 1930 году Кузнецов был исключён из талицкого техникума как «нежелательный элемент». Дело в том, что он был из богатой семьи и не имел право на образование.
Благодаря «МТС ТВ» журналист «КП» смог посмотреть в дороге свежий выпуск новостейФото: Олег Галимов
Далее нас ждет путь в Слабодотуринский район, где и проходит граница Урала и Сибири. После посещения музея мы также заехали в национальный парк Припышминские боры, где прошли по экологической тропе.
Изумительная природа Урала представлена прозрачными борами и смешанным лесом.Скоротать время в дороге отлично помогают приложения «МТС ТВ» и «МТС Music».
А через «МТС Music» вам доступны тысячи трековФото: Олег Галимов
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ИСТОЧНИК KP.RU