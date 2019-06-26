К границе Урала и Сибири: посещаем в Талице "Музей разведчика Кузнецова и Припышминские боры

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-26T14:40:32+03:00

Для участников автопробега провели экскурсию и рассказали о жизни героя войны

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Мы продолжаем путевые заметки первого в истории «КП-Екатеринбург» автопробега. Нашей новой остановкой стал город Талица, где уже 65 лет действует музей великого разведчика Николая Ивановича Кузнецова.

Музей Н.И Кузнецова - является объектом культурного наследия Свердловской областиФото: Олег Галимов

Именно в этих краях родился Герой Советского Союза. Участникам экспедиции показали уникальные кадры разведчика и архивные документы. Мало кто знает, но в 1930 году Кузнецов был исключён из талицкого техникума как «нежелательный элемент». Дело в том, что он был из богатой семьи и не имел право на образование.

Благодаря «МТС ТВ» журналист «КП» смог посмотреть в дороге свежий выпуск новостейФото: Олег Галимов

Далее нас ждет путь в Слабодотуринский район, где и проходит граница Урала и Сибири. После посещения музея мы также заехали в национальный парк Припышминские боры, где прошли по экологической тропе.

Изумительная природа Урала представлена прозрачными борами и смешанным лесом.Скоротать время в дороге отлично помогают приложения «МТС ТВ» и «МТС Music».

А через «МТС Music» вам доступны тысячи трековФото: Олег Галимов

Благодаря им можно смотреть сериалы, десятки каналов и слушать любимые хиты!

ИСТОЧНИК KP.RU