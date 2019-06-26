К границе Урала и Сибири: «КП-Екатеринбург» отправилась в первый в своей истории автопробег

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-26T10:06:43+03:00

Заправляться на АЗС Varta легко и просто! Фото: Олег Галимов

В течение двух дней мы будем рассказывать вам об успехах нашей команды

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Издательский дом «Комсомольская правда-Екатеринбург» организовал первый в своей истории автопробег по знаковым местам Свердловской области.

Впереди у команды редакции и уральских блогеров долгий путь из столицы Среднего Урала к границе с Западной Сибири. Все началось сегодня рано утром, когда мы отправились в увлекательное путешествие на автомобилях «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель Соболь» от автодилера «Лаки Моторс».

Нашу экспедицию в Сухом Логу встречали всем городомФото: Олег Галимов

Спустя час пути была небольшая остановка на замечательной АЗС Varta, где все могут заправиться и перекусить, благодаря нашему партнеру Benzuber. Впереди нас ждал путь до первой контрольной точки маршрута - города Сухой Лог.

Встречали участников автопробега с хлебом и солью на главной площади города у памятника Ленину. Поприветствовать нас пришли все дети города и представители администрации.

По прибытию команда сразу же отправилась в местный историко-краеведческий музей, где познакомилась с историей города.

Пробег завершится вечером 27 июняФото: Олег Галимов

В завершении экскурсии все участники автопробега посетили экспозицию, посвященную истории морского флота России и ударить в судовой колокол - рынду.

Следующим этапом экспедиции станет посещения молочного производства ЗАО «Новопышминское».

Партнеры автопробега:

"Лаки Моторс Газ" "Аско страхование" "Новопышминское" "Реж хлеб" BY "Бензубер" МТС

ИСТОЧНИК KP.RU