К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до молочного производства в селе Новопышминское

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-26T11:38:39+03:00

Наша команда посетила корпус для коров и увидела, в каких хороших условиях содержатся коровы Фото: Олег Галимов

Изменить размер текста: A A

После насыщенной программы в Сухом Логу Наша команда, в которую вошли сотрудники «КП-Екатеринбург» и уральские блогеры, перебрались в село Новопышминское. Именно здесь расположено одноимённое предприятие по производству молока.

Под покровительством предприятия находятся более 3200 коров, из которых больше трети - дойные. В год одна корова даёт более девяти тысяч литров молока. К слову, именно здесь работает лучшая доярка Среднего Урала Наталья Цепелева.

Молоко А2 - уникальный продукт ЗАО «Новопышминское»Фото: Олег Галимов

На сегодняшний день главной гордостью предприятия является молоко А2. Это настоящее спасение для тех, кто не может употреблять лактозу. Кроме этого молоко полностью усваивается организмом человека. Данный продукт продаётся со специальной маркировкой с жирностью от 3,5 до 4,5% жирности.

А2 - это генотип коров, которые дают молоко с белком другого строения.

- Производство молока А2 только зарождается в России. Оно очень полезно для здоровья, так как содержит большое количество белка, - рассказали сотрудники предприятия.

Но на обычных рассказах и экскурсии по загонам наш визит не ограничился. Руководство ЗАО «Новопышминское» разрешило нашему корреспонденту Олегу Галимову подоить одну из коров.

Журналист «КП» Олег Галимов отважился подоить одну из буренок. Фото: КП-Екатеринбург

Участники автопробега остались в восторге от увиденного и сумели попробовать молоко А2, которое пришлось им по вкусу. Следующей остановкой экспедиции «Комсомолки» будет музей разведчика Кузнецова в Талице.

ИСТОЧНИК KP.RU