В Екатеринбурге лидерам ОПС «Уралмаш» поставили памятники

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-25T16:51:06+03:00

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На Северном кладбище установили новые памятники руководителям организованной преступной группы «Уралмаш» Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову. До этого у могил погибших мужчин стояли другие бюсты - позолоченные и слепленные по другим фотографиям, где все участники ОПС смотрят прямо перед собой. Также рядом с тремя бюстами стоит памятник родителям Григория Цыганова.

Теперь же бюсты белого цвета, выражение лиц и положение головы, в целом, не изменилось, но Александр Хабаров выглядит чуть иначе - смотрит в сторону и держит пиджак, закинув его на плечо.

Помимо обновленный памятников, рядом с могилами вместо серой стелы появился большой гранитный крест. Известно, что памятники исчезли с кладбища еще в мае - тогда их забрали, чтобы переделать. Эти бюсты принадлежат лидерам ОПС, которые боролись с другой криминальной группой, в частности, «центровыми».

ИСТОЧНИК KP.RU