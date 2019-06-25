2019-06-25T16:22:30+03:00
Общество

Рядом с Храмом на Крови хотят запретить парковаться автомобилистам

Когда именно появятся знаки, запрещающие парковку, пока неизвестно
Дарья РЯБОВА
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Возле храма каждый вечер машина стоят в пробкеВозле храма каждый вечер машина стоят в пробкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге возле Храма на Крови на улице Карла Либкнехта от дома № 45 до Первомайской вскоре установят знаки, запрещающие парковку. Такое решение связано с тем, что на Карла Либкнехта возникают большие пробки. Изначально решить проблему с заторами на дороге в сторону Ленина решил урбанист Владимир Злоказов. Он обратился в комитет по транспорту с просьбой сделать выделенные полосы, но ему ответили, что вместо установки выделенки на обозначенном участке уберут парковку.

- Как правило, введение выделенной полосы предполагает запрет парковки в правом ряду, - уточняет Владимир Злоказов. - Я попросил установить выделенку, но не ожидал, что запретят парковку, а полосу делать не будут. Я вновь обратился в администрацию, мне ответили, что комитет организации движения проведет обследование и сделает выводы, нужна выделенная полоса или нет. Конечно, она была бы не лишней в сторону Ленина, ведь даже сейчас видно, какие там пробки. Даже с открытием Макаравского моста ситуация может не измениться.

Возможно, что выделенные полосы для маршрутного транспорта появятся на Карла Либкнехта от Первомайской до Шевченко в направлении вокзала и от дома № 45 до Первомайской в направлении проспекта Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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