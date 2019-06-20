2019-06-20T16:46:30+03:00
Общество

Уральских бизнесменов предупредили о новой группе мошенников

Они организовали массовую рассылку писем по почтовым адресам коммерсантов
Олег Галимов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Свердловской области орудует банда мошенников, которые пытаются украсть деньги у индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в региональной налоговой службе.

Преступники организовали массовую рассылку писем по почтовым адресам бизнесменов. В каждом письме анкета, в которой надо указать реквизиты своего предприятия.

- Счета, используемые для перечисления налогов, пеней, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Сбербанке России. Призываем граждан быть бдительными при получении указанных требований, проверять задолженность в личном кабинете на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых органов, - сообщили в УФНС России по Свердловской области.

Представители налоговой уже обратились в полицию, но пока точно не известно, сколько предпринимателей пострадали от действий мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге закрыли парковку перед главным корпусом УрФУ
ЕВРАЗ КГОК внедрил автоматизированную систему мониторинга горного транспорта в карьерах
«Порядок за час навели»: в Верхней Салде начали ликвидировать свалку, на которую пожаловались Путину
Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Будут строить новые на окраинах: мэр Екатеринбурга рассказал о «реформе» уличных киосков
Президент назначил судей в Свердловской области
6 июля "Ленинград" проведет последний концерт в Екатеринбурге
Простыня с глазами: в Екатеринбурге заметили «призрак» Модеста Мусоргского
Прокуратура проверит мусорки в Верхней Салде, на которые пожаловались Путину
Полицейские Екатеринбурга поймали лжеработодателя, который обманул 100 сотрудников
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми
Мужчине, убившему в Каменск-Уральском девочку после пьянки с ее отчимом, грозит пожизненный срок
Эффект прямой линии с Путиным: свердловский губернатор моментально отреагировал на мусор в Верхней Салде
Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бизнес-семинар для участников рынка недвижимости
В Байкалово мужчина ограбил пенсионерку, отказавшуюся купить у него бензопилу