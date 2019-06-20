Уральских бизнесменов предупредили о новой группе мошенников
В Свердловской области орудует банда мошенников, которые пытаются украсть деньги у индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в региональной налоговой службе.
Преступники организовали массовую рассылку писем по почтовым адресам бизнесменов. В каждом письме анкета, в которой надо указать реквизиты своего предприятия.
- Счета, используемые для перечисления налогов, пеней, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Сбербанке России. Призываем граждан быть бдительными при получении указанных требований, проверять задолженность в личном кабинете на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых органов, - сообщили в УФНС России по Свердловской области.
Представители налоговой уже обратились в полицию, но пока точно не известно, сколько предпринимателей пострадали от действий мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU