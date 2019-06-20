Жителя Краснотурьинска, расстрелявшего ЧОП, отправили в психбольницу
В Краснотурьинске вынесли приговор местному жителю, который устроил стрельбу по офису частного охранного предприятия. Мужчина, стоя на балконе, сделал не менее 20 выстрелов из ружья 12-го калибра.
Под огонь попали и прибывшие на место сотрудники полиции. В результате их служебный УАЗ, как и две припаркованные рядом легковушки соседей, превратился в решето. Ранило и одного правоохранителя, его госпитализировали с огнестрельным ранением ноги.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В ходе спецоперации стрелка задержали и отправили сначала на медицинское освидетельствование, а затем и на экспертизу для проверки на вменяемость.
- В соответствии с заключением стационарной комиссионной психиатрической экспертизы, мужчина не может сознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психбольницу.
ИСТОЧНИК KP.RU