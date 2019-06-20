2019-06-20T09:41:48+03:00
Общество

Жителя Краснотурьинска, расстрелявшего ЧОП, отправили в психбольницу

Во время безостановочной пальбы пострадал полицейский
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Краснотурьинске вынесли приговор местному жителю, который устроил стрельбу по офису частного охранного предприятия. Мужчина, стоя на балконе, сделал не менее 20 выстрелов из ружья 12-го калибра.

Под огонь попали и прибывшие на место сотрудники полиции. В результате их служебный УАЗ, как и две припаркованные рядом легковушки соседей, превратился в решето. Ранило и одного правоохранителя, его госпитализировали с огнестрельным ранением ноги.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе спецоперации стрелка задержали и отправили сначала на медицинское освидетельствование, а затем и на экспертизу для проверки на вменяемость.

- В соответствии с заключением стационарной комиссионной психиатрической экспертизы, мужчина не может сознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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