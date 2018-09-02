Более 50 выстрелов: житель Краснотурьинска ранил полицейского, открыв огонь по автомобилю ППС

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-02T10:16:16+03:00

Кроме патрульного автомобиля неадекватный стрелок расстрелял еще несколько машин своих соседей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В тихом дворе Краснотурьинска сегодня развернулись настощий триллер и боевик. Утром жители одного из домов услышали в соседней квартире истошные громкие крики и отборный мат. Бдительные люди вызвали наряд полиции, но даже не подозревали, что с приездом правоохранителей начнется настоящая бойня.

Как только к дому подъехал автомобиль ППС, раздались несколько выстрелов. Задние стекла полицейской машины и двери оказались изрешечены патронами от охотничьего ружья.

Затем раздалась еще одна очередь. На этот раз пули угодили в рядом припаркованные легковушки. "Волга" и "ВАЗ-21009" буквально превратились в сито.

Судя по количеству отверстий в машинах, стрелок выстрелил не менее 50 раз. Одна из пуль попала в полицейского. Сейчас он находится в городской больнице.

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позднее, сказав лишь, что стрелок задержан.