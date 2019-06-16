Новая неделя в Екатеринбурге начнется с дождей
Столбики термометра не будут подниматься выше +18 градусов Цельсия
Зонтик лучше носить с собой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следующая неделя в Екатеринбурге начнется с не самой жаркой погоды. Так, в ночь с воскресенья на понедельник в столице Урала столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов Цельсия. А днем они поднимутся до +15… +17 градусов. Не исключен и дождь. Аналогичная погода установится и во вторник.
– Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, – сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». –
Температура воздуха ночью будет от +6 до +8 градусов Цельсия. Днем – от +16 до +18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU