«Небольшой дождь, возможна гроза»: новая неделя в Екатеринбурге начнется с тепла
В первые два дня днем столбики термометров не будут опускаться днем ниже +21 градуса
Зонтик дома лучше не оставлять.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новая рабочая неделя начнется в Екатеринбурге с теплой погоды, однако небольшой дождь, да еще и с грозой, тоже возможны. Так, по данным уральских синоптиков, днем в понедельник температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть теплый южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Почти такая же погода установится и во вторник.
- Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха ночью +12…+14 градусов. Днем +22…+24. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU