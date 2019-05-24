Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-24T18:06:49+03:00

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В понедельник, 27 мая, в 14 часов в студию радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» придет вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Вместе с радиослушателями мы обсудим самые острые и актуальные темы. Прежде всего, заострим внимание на теме, связанной со сквером у Драмтеатра и те решения, которые обсуждаются по этому вопросу сегодня.

Коснемся политической повестки: 26 мая в Свердловской области пройдет праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для участия в выборах и довыборах в ЗакСобрание региона и Государственную думу по Серовскому городскому округу.

Еще одна актуальная тему, которую Сергей Юрьевич не обойдет вниманием: ситуация с обманутыми дольщиками и как сегодня решается эта проблема. Какие дома должны быть достроены в ближайшее время?

Слушайте эфир в 14 часов на 92.3fm, а также звоните и пишите вопросы в редакцию.

ИСТОЧНИК KP.RU