Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области
В понедельник, 27 мая, в 14 часов в студию радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» придет вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Вместе с радиослушателями мы обсудим самые острые и актуальные темы. Прежде всего, заострим внимание на теме, связанной со сквером у Драмтеатра и те решения, которые обсуждаются по этому вопросу сегодня.
Коснемся политической повестки: 26 мая в Свердловской области пройдет праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для участия в выборах и довыборах в ЗакСобрание региона и Государственную думу по Серовскому городскому округу.
Еще одна актуальная тему, которую Сергей Юрьевич не обойдет вниманием: ситуация с обманутыми дольщиками и как сегодня решается эта проблема. Какие дома должны быть достроены в ближайшее время?
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