В Екатеринбурге бывшего следователя отправили в колонию

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-24T18:41:03+03:00

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга 24 мая вынес приговор по уголовному делу в отношении Геннадия Львова, который на момент задержания работал старшим следователем по особо важным делам. Он признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, Геннадий Львов с 2015 года состоял в должности старшего следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по г. Екатеринбургу и специализировался на расследовании уголовных дел экономической направленности.

Как выяснили следователи, осенью 2017 года к Львову обратился знакомый оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД РФ по Екатеринбургу и попросил помочь по материалу проверки по факту хищения имущества у юридического лица и поспособствовать возбуждению уголовного дела за денежное вознаграждение. На данное предложение Львов согласился.

В январе 2018 года у ТРЦ «Мегаполис» получил от этого же знакомого, выступавшего посредником, 1 миллион рублей за способствование в возбуждении уголовного дела. В тот вечер следователя задержали.

Сегодня суд отправил бывшего следователя в колонию общего режима на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU