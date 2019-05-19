В Екатеринбурге нашли труп утонувшего рыбака
Сейчас спасатели ищут второго пропавшего, который плыл вместе с ним
Мужчины пропали 16 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В акватории Верх-Исетского пруда рыбаки нашли труп утонувшего мужчины. Информацию об этом подтверждают в ГУ МЧС по Свердловской области и региональном СУ СКР.
По предварительной информации, речь идет о Александре Илларионове, который пропал 16 мая.
Он отправился на рыбалку вместе с другом Александром Немальцевым и пропал без вести.
- Следственным отделом по Железнодорожному району по поступившей информации об обнаружении тела мужчины организован выезд на место происшествия, - отметили в Следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU