В Екатеринбурге нашли труп утонувшего рыбака

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-19T10:13:50+03:00

Сейчас спасатели ищут второго пропавшего, который плыл вместе с ним

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В акватории Верх-Исетского пруда рыбаки нашли труп утонувшего мужчины. Информацию об этом подтверждают в ГУ МЧС по Свердловской области и региональном СУ СКР.

По предварительной информации, речь идет о Александре Илларионове, который пропал 16 мая.

Он отправился на рыбалку вместе с другом Александром Немальцевым и пропал без вести.

- Следственным отделом по Железнодорожному району по поступившей информации об обнаружении тела мужчины организован выезд на место происшествия, - отметили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU