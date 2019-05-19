Перезагрузка карьеры: боксер Евгений Чупраков победил семикратного чемпиона мира из Венесуэлы в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-19T08:27:23+03:00

Для Чупракова этот бой стал первым после поражения японцу Масаюки Ито. Фото: RCC Boxing Promotions

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В Екатеринбурге состоялся 29 турнир RCC Boxing Promotions, в котором приняли участие двадцать боксеров из России, ЮАР, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана, Танзании и Венесуэлы. Главным боем вечера стала встреча уральского спортсмена Евгения Чупракова против семикратного чемпиона мира по версии WBA Александра Муноса из Венесуэлы.

После пятого раунда венесуэлец едва стоял на ногах. Фото: RCC Boxing Promotions

Уже после боя свердловчанин признается, что для него этот бой стал перезагрузкой карьеры. Первые две раунда остались за венесуэльцем, Чупраков едва успевал уворачеваться от ударов соперника. Возможно, именно это и помогло россиянину в итоге выиграть бой: Мунос быстро устал и после пятого раунда растерял преимущество на ринге.

На исходе первой минуты девятого раунда судья был вынужден остановить бой и засчитать победу уральца техническим нокаутом. Эта победа стала 21-й в карьере для Евгения.

Фото: RCC Boxing Promotions

По окончании поединка боксера поздравил с победой защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Никита Трямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU