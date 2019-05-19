2019-05-19T08:27:23+03:00
Спорт

Перезагрузка карьеры: боксер Евгений Чупраков победил семикратного чемпиона мира из Венесуэлы в Екатеринбурге

Судья остановил бой в конце первой минуты девятого раунда
Олег Галимов
Поделиться:
Для Чупракова этот бой стал первым после поражения японцу Масаюки Ито. Фото: RCC Boxing PromotionsДля Чупракова этот бой стал первым после поражения японцу Масаюки Ито. Фото: RCC Boxing Promotions
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге состоялся 29 турнир RCC Boxing Promotions, в котором приняли участие двадцать боксеров из России, ЮАР, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана, Танзании и Венесуэлы. Главным боем вечера стала встреча уральского спортсмена Евгения Чупракова против семикратного чемпиона мира по версии WBA Александра Муноса из Венесуэлы.

После пятого раунда венесуэлец едва стоял на ногах. Фото: RCC Boxing Promotions

После пятого раунда венесуэлец едва стоял на ногах. Фото: RCC Boxing Promotions

Уже после боя свердловчанин признается, что для него этот бой стал перезагрузкой карьеры. Первые две раунда остались за венесуэльцем, Чупраков едва успевал уворачеваться от ударов соперника. Возможно, именно это и помогло россиянину в итоге выиграть бой: Мунос быстро устал и после пятого раунда растерял преимущество на ринге.

На исходе первой минуты девятого раунда судья был вынужден остановить бой и засчитать победу уральца техническим нокаутом. Эта победа стала 21-й в карьере для Евгения.

Фото: RCC Boxing Promotions

Фото: RCC Boxing Promotions

По окончании поединка боксера поздравил с победой защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Никита Трямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тушили больше часа: под Екатеринбургом сгорела частная баня
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
В Екатеринбурге водитель, сдавший на права месяц назад, сбил ребенка
Православные Екатеринбурга устроили возле Театра драмы молебен
В Екатеринбурге «разрушили» забор стройплощадки у Драмтеатра
«Автомобилист» подписал контракт с самым полезным защитником ЧМ
В Екатеринбурге православные обиделись, что судьбу сквера решают без них
Мэр Екатеринбурга лично проверил, что строительные работы в сквере «заморожены»
В Екатеринбурге стартовал зрелищный финал турнира по World of Tanks «Линия фронта: весенний вызов»
В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге возобновили стройку
«Мы обрели прекрасный парк!»: сквер у Драмтеатра - это подарок Екатеринбургу на день рождения
К мэру Екатеринбурга пустили в два раза больше защитников сквера, чем он приглашал
Монеточка презентовала новый альбом, станцевав на столе у Ивана Урганта
Полпред Николай Цуканов и Евгений Куйвашев обсудили соцопрос о сохранении сквера у Драмтеатра
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с дочерью Бориса Ельцина во время митинга в Екатеринбурге
С 18 мая на Макаровском мосту закроют движение трамваев
«Не имею морального права»: общественник отказался быть организатором встречи активистов и мэра Екатеринбурга
На Урале число ДТП с детьми за год выросло на 36%
В Екатеринбурге набирают волонтеров для проведения опроса по храму святой Екатерины
Екатеринбуржцы увеличили покупки в майские праздники более чем в два раза
В Екатеринбурге на 36 лет посадили банду наркокурьеров-"закладчиков"
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»