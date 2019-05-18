2019-05-18T12:03:03+03:00
Общество

В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге возобновили стройку

Мэру доложили, что ничего здесь пока не строят
Лев ИСТОМИН
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Стражи порядка охраняют стройку, но горожане периодически успевают снять происходящее здесьСтражи порядка охраняют стройку, но горожане периодически успевают снять происходящее здесьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Активисты, которые в субботу утром пришли на встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, чтобы обсудить судьбу сквера у Драмтеатра, сообщили, что строительные работы на месте событий продолжаются. При этом помощники доложили градоначальнику о том, что стройка временно заморожена.

В частности, по словам очевидцев, строители укрепляют забор арматурой и «делают что-то еще» - говорят очевидцы, которые в обед услышали шум техники.

Во время общения с гостями Высокинский заявил, что сразу после встречи отправится в сквер лично посмотреть, что там происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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