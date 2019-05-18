В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге возобновили стройку
Активисты, которые в субботу утром пришли на встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, чтобы обсудить судьбу сквера у Драмтеатра, сообщили, что строительные работы на месте событий продолжаются. При этом помощники доложили градоначальнику о том, что стройка временно заморожена.
В частности, по словам очевидцев, строители укрепляют забор арматурой и «делают что-то еще» - говорят очевидцы, которые в обед услышали шум техники.
Во время общения с гостями Высокинский заявил, что сразу после встречи отправится в сквер лично посмотреть, что там происходит.
ИСТОЧНИК KP.RU
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