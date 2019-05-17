Губернатор Евгений Куйвашев встретился с дочерью Бориса Ельцина во время митинга в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с дочерью первого президента современной России – Бориса Ельцина Татьяной Дьяченко в пятницу вечером. В это время в 500 метрах проходил пятый митинг защитников сквера на Октябрьской площади, где собираются построить храм.
Главу региона встретил в коридоре юрист Иван Волков, который спросил Евгения Куйвашева, возможно ли помочь ребятам, которых арестовали за участие в митинге?
В ответ политик сказал, что в ситуации он будет разбираться.
- Эскалация конфликта была неожиданной для всех. Это очень неприятно, будем разбираться с этим, - кратко резюмировал губернатор.
В общем по ситуации с митингами глава региона отметил, что ситуация была очень неожиданной, она будет проанализирована, после чего будут приняты соответствующие решения для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.
- Вопросы строительства – это вопросы местного значения. Я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы удовлетворить все потребности всех сторон. Мы изучаем всю эту ситуацию, - резюмировал губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU