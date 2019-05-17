С 18 мая на Макаровском мосту закроют движение трамваев

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-17T16:36:02+03:00

Когда оно возобновится пока неизвестно

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В мэрии Екатеринбурге сообщили, что в связи с выполнением ряда работ, связанных с реконструкцией Макаровского моста, по сооружению будет закрыто движение трамваев.

- С 18 мая маршруты, проходящие по улице Челюскинцев (№ 3 и № 21), будут объединены в один (№ 21), который будет следовать от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченская, Волгоградская, Викулова, Татищева, Красноуральская до конечной станции «ВИЗ», - отметили в мэрии

Напомним, что сведения обо всех перекрытиях в городе опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU