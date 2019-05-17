Юрий Дудь поддержал протестующих в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-17T13:49:35+03:00

Точка в вопросе со строительством пока не поставлена

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Известный журналист и блогер Юрий Дудь поддержал жителей Екатеринбурга в борьбе за сохранение сквера, в котором планируют построить храм святой Екатерины.

- Респект людям из Екатеринбурга, которым настолько не все равно на свой город, - прокомментировал ситуацию в своем Instagram Юрий Дудь.

Отметим, что вчера в городе приостановили строительство храма после того, как глава государства Владимир Путин сказал, что в этом вопросе нужно учесть мнение всех групп населения, включая меньшинство.

После этого на митинг пришел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который пообещал провести общественный опрос по острому вопросу. Также здесь побывали депутат Госдумы Андрей Альшевских, экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

Несколько тысяч горожан митинговали четыре дня. Корреспонденты «Комсомолки» вели трансляцию с места событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU