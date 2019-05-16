Ройзман и Высокинский посетили митинг за сквер: онлайн-трансляция

В Екатеринбурге продолжаются выступления горожан за сохранение сквера на набережной Городского пруда у Драмтеатра. Сегодня ситуация с этим острым вопросом, вышедшим на федеральный уровень, наконец-то сдвинулась с места.

Трансляция с митинга 16 мая. Часть вторая.Здесь уже побывали Евгений Ройзман, Александр Высокинский и Андрей Альшевских

Сегодня сюда пришли бывший и нынешний мэры уральской столицы Евгений Ройзман и Александр Высокинский, а также депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских.

Трансялция митинга у сквера в Екатеринбурге: день четвертый.Горожане по-прежнему намерены сохранить общественное пространство

На вопрос обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший, что при возведении храма святой Екатерины должно учитываться мнение всех групп населения, в том числе и меньшинства.

На митинге много молодежи. Многие стараются выделиться из толпыФото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу же после этого глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что на проведение опроса понадобится две недели. Он будет проводиться в двух форматах: на сайте городской администрации и при помощи социологов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709225" frameborder="0"></iframe> Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый 1.На месте событий работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ

Четвертый митинг начался около 19 часов. Все участников на входе проверяют металлодетектором стражи порядка, а территорию сквера и прилегающей площади и набережной пруда огородили временным забором.

Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.