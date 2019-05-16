2019-05-16T14:50:09+03:00
Общество

Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме

По их мнению, учащиеся многое делают не из личных убеждений, а просто за компанию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Fаcebook Сергея БидонькоФото: Fаcebook Сергея Бидонько
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В резиденции губернатора прошла необычная встреча, на которой обсуждалось воспитание и поведение нынешних студентов екатеринбургских вузов. Ректоры университетов через вице-губернатора Сергея Бидонько обратились к главе региона с просьбой оградить молодежь от участия в акциях протеста.

Поводом послужило противостояние возле Драмтеатра, где уже три дня подряд активисты пытаются отстоять сквер. В рядах защитников деревьев оказалось и значительное количество студентов.

Фото: Fаcebook Сергея Бидонько

Фото: Fаcebook Сергея Бидонько

По мнению руководства вузов, молодым свойственно горячиться и зачастую они не до конца понимают, к чему это приводит. К тому же многие вещи студенты делают просто за компанию.

- Попросил участников встречи еще раз объяснить студентам: мы живем в цивилизованном демократическом государстве. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение, участвовать в акциях и митингах. Но проводить их нужно так, как этого требует закон, - сказал Сергей Бидонько. - Не нужно поддаваться на призывы к нарушению и провокации. Во всех случаях нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные решения и отвечать за них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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