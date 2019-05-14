Двое подростков, убивших на Урале инвалида, обжаловали свой приговор

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-14T11:41:05+03:00

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Двое подростков из банды, убившей в Березовском инвалида Дмитрия Рудакова, обжаловали свой приговор. Как рассказали в Березовском городском суде, жалобы на приговор поступили 30 апреля и 7 мая соответственно. Там также отметили, что не исключают, что жалобы от еще двоих малолетних убийц поступят позже.

В конце апреля суд приговорил главаря банды Костю к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы, а его 16-летнего подельника Богдана к 9 годам ровно.

Остальные участники: Илья - 8 лет и 8 месяцев, Саша - 8,5 лет. Все четверо слушали, уставившись тупо в одну точку. И только когда судья замолчал, раздались всхлипывания - это расплакался Александр.

В августе прошлого года пятеро подростков забили до смерти 20-летнего Диму Рудакова, которого приняли за наркомана. В расправе принимала участие и 13-летняя девочка, ее в итоге на 1 год и 6 месяцев отправили в закрытую школу.

Напомним, что изначально подростков собирались судить по статье по части 4 статьи 111 УК РФ («Нанесение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшие смерть»), но позже дело переквалифицировали на статью - «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU