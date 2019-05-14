Свердловский госжилстройнадзор определит список домов, которые достроят по старым правилам «долевки»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-14T11:07:32+03:00

Для новых зданий они не будут действительны уже с 1 июля этого года

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Правительство Свердловской области приняло постановление, по которому право определять схему строительства уже начатых домов будет департамент госжилстройнадзора. Речь идет о долевом строительстве, правила которого изменят с 1 июля 2019 года.

– Теперь дольщики будут оплачивать возведение домов на специальные эскроу-счета, деньги с которых передадут застройщикам только после завершения строительства, – напомнили в департаменте информполитики региона. – Продолжить стройку по старым правилам смогут лишь некоторые компании. Готовность их зданий должна составлять не менее 30%. Кроме того, не менее 10% квартир в них должны быть проданы. Эту информацию и будет проверять региональный департамент.

Структура уже обладает такими сведениями, подчеркнул ее директор Алексей Россолов. По его словам, изменения не потребуют дополнительных затрат. Главная задача нового органа: выявить проблемные точки, которые мешают реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По плану правительства, в Свердловской области к 2024 году 135 тысяч семей должны переехать в новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU