«Моя задача - добиться мира»: Евгений Куйвашев встретится с защитниками сквера и храма

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-14T08:59:58+03:00

Губернатор пригласил к себе по пять представителей с каждой стороны

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Прошедшая ночь в Екатеринбурге была бессонной. Пожалуй, для всех. Пока одни горожане протестовали против строительства храма у Драмтеатра, другие пристально следили за он-лайн трансляциями происходящего.

Наблюдать за чем было: сначала все ограничивалось хороводами защитников сквера, который планируют вырубить ради собора святой Екатерины. Затем активисты уронили забор будущей стройплощадки и прорвались внутрь.

Здесь начались конфликты с защитниками храма: ругань, оскорбления и даже силовые приемы. В общей сложности противостояние длилось 10 часов, разошлись участники обеих сторон только в 5 утра.

Ситуация дала большой резонанс, так что в нее вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня глава региона ждет в своем кабинете по пять представителей защитников сквера и храма.

- Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма - вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга, - написал губернатор в Instagram. - Моя главная задача - добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты - это не путь, которым можно решить проблему. Думаю, что самый правильный шаг сейчас - организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником.

Встреча активистов и Евгения Куйвашева состоится в резиденции губернатора в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU