12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-12T10:45:28+03:00

Сегодня будет жарко, но не так, как пять лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Майские праздники в Екатеринбурге выдались на редкость жаркие - настоящий подарок отдыхающим уральцам. Солнце жарит так, что кто-то решает защищаться от него зонтом, а кто-то прячется в тени. Кто-то даже решил, что нынешнее воскресенье выдастся для екатеринбуржцев самым жарким за всю историю, но синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уверяют - пять лет назад было еще жарче.

- Сегодня ожидается 27-29 °C, выше столбики термометров не поднимутся, а вот в 2014 году был температурный рекорд 29,9 °C, - уточняет дежурный синоптик управления.

А вот 7 мая выдался действительно самым жарким - в этот день в Екатеринбурге отметили самую высокую температуру нынешней весны 29,2°. Предыдущий максимум на данную дату был отмечен в 1996 году (27,3°). По прогнозам синоптиков, после дождливого 9 мая в Екатеринбурге еще пять дней ожидается преимущественно сухая погода. И до середины мая будет стоять теплая погода, без частых дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU