2019-05-12T10:45:28+03:00
Общество

12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории

Синоптики ожидают 27-29 °C, а рекорд 29,9 °C, был зафиксирован в 2014 году
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Сегодня будет жарко, но не так, как пять лет назадСегодня будет жарко, но не так, как пять лет назадФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Майские праздники в Екатеринбурге выдались на редкость жаркие - настоящий подарок отдыхающим уральцам. Солнце жарит так, что кто-то решает защищаться от него зонтом, а кто-то прячется в тени. Кто-то даже решил, что нынешнее воскресенье выдастся для екатеринбуржцев самым жарким за всю историю, но синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уверяют - пять лет назад было еще жарче.

- Сегодня ожидается 27-29 °C, выше столбики термометров не поднимутся, а вот в 2014 году был температурный рекорд 29,9 °C, - уточняет дежурный синоптик управления.

А вот 7 мая выдался действительно самым жарким - в этот день в Екатеринбурге отметили самую высокую температуру нынешней весны 29,2°. Предыдущий максимум на данную дату был отмечен в 1996 году (27,3°). По прогнозам синоптиков, после дождливого 9 мая в Екатеринбурге еще пять дней ожидается преимущественно сухая погода. И до середины мая будет стоять теплая погода, без частых дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака
В деревне под Ирбитом в пожаре сгорели мать с двухлетним ребенком
Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world
На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника
«Толпа наркоманов запинала его»: в Первоуральске нашли тело 15-летнего подростка
Уральская красавица София Никитчук в компании с Джорджем Клуни отметила 50-летнюю годовщину высадки на Луну
В Верхней Салде из жилого дома эвакуировали 15 человек
Из-за ремонта путей движение трамваев по улице Победы закрыли на два дня
Команда «СКОН-Урал» в третий раз победила в «Ночной хоккейной лиге»
Экспортный и инвестиционный потенциал Среднего Урала будет презентован на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане
Штаб ЦВО в Екатеринбурге подключился к мониторингу пожаров на Урале
Молодежка «Урала» сыграла вничью с «Оренбургом»
Синоптики предупредили свердловчан об аномальной жаре и грозах с градом
В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил мотоциклиста
День Победы в Екатеринбурге 2019: на город обрушились гроза и град
День Победы в Екатеринбурге 2019: на чем выбраться из центра города после праздничного салюта
Веломай в этом году стартует со стадиона «Екатеринбург Арена»
В мэрии Екатеринбурга ликвидируют важный департамент
В праздники Екатеринбургу пообещали грозу и жару
Екатеринбург отмечает День Победы
Глава Росприроднадзора лично проследит за зачисткой Урала от свалок
Суд по делу о банкротстве барда Новикова перенесли на конец мая
В городах Свердловской области начали отключать подачу тепла
В Пышме на 11 лет посадили водителя, повторно пойманного пьяным за рулем