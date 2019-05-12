12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории
Майские праздники в Екатеринбурге выдались на редкость жаркие - настоящий подарок отдыхающим уральцам. Солнце жарит так, что кто-то решает защищаться от него зонтом, а кто-то прячется в тени. Кто-то даже решил, что нынешнее воскресенье выдастся для екатеринбуржцев самым жарким за всю историю, но синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уверяют - пять лет назад было еще жарче.
- Сегодня ожидается 27-29 °C, выше столбики термометров не поднимутся, а вот в 2014 году был температурный рекорд 29,9 °C, - уточняет дежурный синоптик управления.
А вот 7 мая выдался действительно самым жарким - в этот день в Екатеринбурге отметили самую высокую температуру нынешней весны 29,2°. Предыдущий максимум на данную дату был отмечен в 1996 году (27,3°). По прогнозам синоптиков, после дождливого 9 мая в Екатеринбурге еще пять дней ожидается преимущественно сухая погода. И до середины мая будет стоять теплая погода, без частых дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU