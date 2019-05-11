Жара в Екатеринбурге продлится до вторника

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-11T16:27:05+03:00

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Теплая погода, установившаяся в майские праздники, скоро уступит место легкому похолоданию. В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Сильного дождя, как на 9 мая, или снегопада, как пару недель назад не ожидается. Но гроза все-таки возможна, как и небольшой дождик.

Также жарко будет и в понедельник – от 25 до 27 градусов тепла днем. А ветер ожидается с порывами до 12 метров в секунду в случае грозы. Опять же, не исключен и легкий дождь. Ну а во вторник столбик термометра опустится до +16... +18 градусов Цельсия.

- Будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, гроза, – сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU