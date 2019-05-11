В Верхней Салде из жилого дома эвакуировали 15 человек
На четвертом этаже загорелась квартира
Никто из людей не пострадал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В девятом часу утра в Верхней Салде загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже. Огонь распространился на площадь в четыре квадратных метра.
- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, шесть человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей.
Причина пожара устанавливается. Никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU