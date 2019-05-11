2019-05-11T09:51:12+03:00
Происшествия

В Верхней Салде из жилого дома эвакуировали 15 человек

На четвертом этаже загорелась квартира
Данил СВЕЧКОВ
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Никто из людей не пострадал.Никто из людей не пострадал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В девятом часу утра в Верхней Салде загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже. Огонь распространился на площадь в четыре квадратных метра.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, шесть человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей.

Причина пожара устанавливается. Никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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