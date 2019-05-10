Синоптики предупредили свердловчан об аномальной жаре и грозах с градом

СЕГОДНЯ 08:45 2019-05-10T08:48:21+03:00

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Не успели жители Среднего Урала отойти от града на 9 мая, как синоптики сразу же предупредили свердловчан об аномальной жаре. По данным областного гидромета, с 10 по 14 мая температура воздуха в регионе будет значительно выше обычного.

- 10-14 мая на территории Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края и Перми, 10 мая в Челябинской, 10-12 мая в Курганской области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - сообщают синоптики

Кроме того 10 мая в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей ожидаются грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU