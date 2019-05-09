День Победы в Екатеринбурге 2019: на чем выбраться из центра города после праздничного салюта

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-09T15:36:42+03:00

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В День Победы 9 Мая городской транспорт в Екатеринбурге будет курсировать по маршрутам до часа ночи, чтобы жители отдаленных районов смогли добраться до дома из центра уральской столицы после праздничного салюта.

Автобусы

Сразу 18 пустых автобусов будут ждать пассажиров на улице 8 Марта между Куйбышева и Радищева на остановке возле ТРЦ «Гринвич». Здесь будут стоять автобусы № 23 и 50, которые отправятся в районы УНЦ и 17 Мехколонны, № 54, 57 и 57А – они проследуют в Краснолесье, Елизавета и Вторчермета, автобус №76 отправится до остановки «Зоологическая» в сторону «Радуга Парка».

Возле Драмтеатра пассажиров будут ожидать автобусы № 57 и 57А, которые отправятся на Сортировку. По проспекту Ленина от площади 1905 года до Московской выстроятся автобусы маршрутов №24 – до Широкой речки, № 21 – в сторону Краснолесья, №28 – на ВИЗ по Крауля до Радиоколледжа и №61 – в направлении Пехотинцев.

От Театра оперы и балета после салюта автобусы №1 отправятся в сторону микрорайона Кольцово, автобус №5 в поселок Калиновский, на Изоплит отправится автобус №10. Также автобусы №28 поедут до конечной возле Городской больнице №7, №32 – до Компрессорного, №45 до поселка исток, №60 – до Синих камней, а №61 – на ЖБИ до 40 лет ВЛКСМ.

На площади Кирова возле остановки УрФУ будут ждать пассажиров автобусы №18 – в сторону Академгородка, №50 – в сторону 17 Мехколонны, №54 – до Краснолесья.

Автобусы скоопирируются в нескольких точкахФото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбусы

Троллейбусы будут ждать горожан по улице Карла Либкнехта, а также на Малышева в районе Центральной гостиницы, возле «Мариинс Парк Отеля» напротив Железнодорожного вокзала, по улице Шевченко, в начале улицы Белинского, у станции метро «Динамо», возле главного корпуса УрГПУ на проспекте Космонавтов.

Троллейбусы привычных маршрутов будут дежурить преимущественного в центре ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Трамваи

Скопление трамваев ожидается на проспекте Ленина от Московской до Сакко и Ванцетти в обоих направлениях – маршруты №6, 13 и 15, которые отправятся на Вторчермет и ЦПКиО. На проспекте Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта будут ожидать №8, 13, 15 и 18. Она отправятся до Семи Ключей, Машиностроителей, Вторчермета и Волгоградской. От гостиницы «Исеть» в сторону УрФУ будут дежурить маршруты №4,8, 15 – до Шарташа и 40 лет ВЛКСМ.

На Московской со стороны Радищева- № 1, 6, 10, 23 до ВИЗа, Машиностроителей и Семи ключей, между Ленина и Малышева - № 3, 10, 27, 13 до Волгоградской, ЦПКиО, Керамической и 40 лет ВЛКСМ.

Трамваи будут стоять на Луначарского между Ленина и Малышева - 4, 20, 14, 25 до Южной, ЦПКиО и Керамической, и между Ленина и Первомайской - 8, 25, 23, 20 до Машиностроителей, Эльмаша, 40 лет ВЛКСМ и Шарташа.

Траваи будут ждать в центре, на ВИЗе и на УралмашеФото: Алексей БУЛАТОВ

Возле развилки проспекта Космонавтов и Старых большевиков в районе УрГПУ будут ожидать №7 и 8, которые проследуют до Машиностроителей и Семи Ключей.

На конечной станции «ВИЗ» возле ДК Верх-Исетский будут ждать пассажиров № 18,13, 32 – до Шарташа и 40 лет ВЛКСМ и парка Маяковского, а №13 и 15 – до Семи Ключей и Вторчермета.

ИСТОЧНИК KP.RU