Глава Росприроднадзора лично проследит за зачисткой Урала от свалок

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-09T08:24:13+03:00

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Екатеринбург, после чего решила взять на личный контроль вопросы рекультивации уральских полигонов твердых коммунальных отходов.

Высокопоставленная гостья из Москвы посетила уральскую столицу вместе с Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой и заместителем руководителя Минприроды Сергеем Ястребовым, которые провели рабочее совещание по проведению мусорной реформы в стране.

- Прилетев в город для участия в важном мероприятии, отправилась на мусорный полигон «Широкореченский», планируемый к рекультивации. Осмотрела объекты. Росприроднадзор будет внимательно следить за соблюдением законодательства при рекультивации этого и всех подобных объектов на территории России, - написала Светлана Радионова на своей страничке в Instagram.

В Минприроды говорят, что личный контроль за проведением мусорной реформы в регионах России – не разовая инициатива главы ведомства, а новая традиция.

ИСТОЧНИК KP.RU