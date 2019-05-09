Глава Росприроднадзора лично проследит за зачисткой Урала от свалок
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Екатеринбург, после чего решила взять на личный контроль вопросы рекультивации уральских полигонов твердых коммунальных отходов.
Высокопоставленная гостья из Москвы посетила уральскую столицу вместе с Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой и заместителем руководителя Минприроды Сергеем Ястребовым, которые провели рабочее совещание по проведению мусорной реформы в стране.
- Прилетев в город для участия в важном мероприятии, отправилась на мусорный полигон «Широкореченский», планируемый к рекультивации. Осмотрела объекты. Росприроднадзор будет внимательно следить за соблюдением законодательства при рекультивации этого и всех подобных объектов на территории России, - написала Светлана Радионова на своей страничке в Instagram.
В Минприроды говорят, что личный контроль за проведением мусорной реформы в регионах России – не разовая инициатива главы ведомства, а новая традиция.
ИСТОЧНИК KP.RU