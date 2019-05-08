2019-05-08T16:54:31+03:00
Общество

В городах Свердловской области начали отключать подачу тепла

Отопительный сезон в регионе закончился на две недели раньше обычного из-за очень теплой весны
Данил СВЕЧКОВ
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В нескольких населенных пунктах батареи уже стали холодными.В нескольких населенных пунктах батареи уже стали холодными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области заканчивается отопительный сезон. Так, в Кировграде и Тугулымском городском округе батареи остыли еще во вторник, 7 мая. А сегодня тепло перестали подавать в Артемовский и Сысертский городской округ, в поселки Староуткинск и Баранчинский. Ну а в следующий понедельник не будет тепла в Алапаевском районе, селе Тарасково и деревне Починок, что под Новоуральском.

- В этих территориях администрации выпустили постановления о завершении отопительного сезона, - сообщают в «Облкоммунэнерго». - В нем муниципалитет рекомендует «завершить отопительный сезон со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха установится выше 8 градусов Цельсия».

Энергетики отмечают, что отключать тепло пришлось раньше обычного из-за очень теплой весны. Ранее они продолжали топить до середины мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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