«Дешевле, а так не разрушат»: в Екатеринбурге чугунную ограду каслинского литья заменят пластиковой
В администрации Екатеринбурга решили заменить чугунную ограду каслинского литья, которая находится у 19 дома по улице Шейкмана, пластиковой. Такой ответ получил и опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в Facebook.
– Стоимость чугунной ограды выше, чем металограждение с пластиковым наполнением, – говорится в документе. – Работы по установке аналога запланированы для устранения повторных случаев вандализма.
Фото: взято с личной страницы Андрея Альшевских в Facebook
Такое решение в мэрии объяснили рациональным использованием бюджета города.Ранее у чугунного ограждения крали пролеты. К поиску конструкций подключалась полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU