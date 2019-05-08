«Дешевле, а так не разрушат»: в Екатеринбурге чугунную ограду каслинского литья заменят пластиковой

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-08T10:34:12+03:00

Фото: взято из сообщества "Уральский хронотоп" в соцсети "ВКонтакте"

Ранее из нее украли несколько звеньев

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В администрации Екатеринбурга решили заменить чугунную ограду каслинского литья, которая находится у 19 дома по улице Шейкмана, пластиковой. Такой ответ получил и опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в Facebook.

– Стоимость чугунной ограды выше, чем металограждение с пластиковым наполнением, – говорится в документе. – Работы по установке аналога запланированы для устранения повторных случаев вандализма.

Фото: взято с личной страницы Андрея Альшевских в Facebook

Такое решение в мэрии объяснили рациональным использованием бюджета города.Ранее у чугунного ограждения крали пролеты. К поиску конструкций подключалась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU