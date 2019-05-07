2019-05-07T14:56:08+03:00
Общество

Свердловское заксобрание поддержало смягчение наказания для депутатов, недостоверно отчитывающихся о доходах

Они также предложили упростить порядок декларирования имущества
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба заксобрания Свердловской областиФото: пресс-служба заксобрания Свердловской области
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Совет заксобрания Свердловской области поддержал федеральные проекты об изменении норм антикоррупционного законодательства для городских и сельских депутатов. Речь идет о смягчении наказания за предоставление недостоверной информации о доходах.

– Сегодня такая ошибка приводит к одному итогу - досрочному прекращению полномочий. Однако 90% депутатов работают на непостоянной основе в органах власти, – привели доводы депутатов в пресс-службе заксобрания. – Ошибки в заполнении деклараций могут быть незначительными и исчисляться в копейках. Поэтому Госдума в качестве альтернативы предложила использовать предупреждения и отстранять провинившихся от занимаемых должностей без прекращения полномочий депутата.

На следующем заседании 21 мая заксобрание рассмотрит другие проекты, которые касаются упрощения декларирования доходов.

– Предполагается, что сельские депутаты, которые работают на непостоянной основе, будут декларировать доходы только в случаях, когда сумма годовых сделок превысит общий доход их семей за три предыдущих года, – пояснила председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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