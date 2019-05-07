2019-05-07T14:20:05+03:00
Общество

Экс-чиновница Ольга Глацких создала фонд и возглавила его

Контора будет оказывать финансовые услуги и развивать спорт
Лев ИСТОМИН
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Ольга Глацких будет развивать спорт с помощью фондаОльга Глацких будет развивать спорт с помощью фондаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшая уральская чиновница Ольга Глацких, до февраля этого года возглавлявшая департамент молодежной политики Свердловской области, а позже устроившаяся на работу в Дворец игровых видов спорта, создала свой фонд «Ты можешь сам».

Организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ 26 апреля 2019 года и возглавляется самой Ольгой Глацких. В документе указано, что контора будет оказывать финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Также в графе «Дополнительные виды деятельности» указано «Образование в области спорта и отдыха», «Деятельность спортивных объектов».

О создании фонда Ольга Глацких говорила после отставки с государственной должности, тогда она планировала провести сборы юных гимнасток в Испании.

Напомним, что бывшая директор департамента прославилась в ноябре прошлого года, когда была обнародована запись, где Глацких говорит, что государство «не просило вас рожать», рассказывая об ответственности чиновников и родителей в отношении детей.

Напомним, что Ольга Глацких - российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года и мастер спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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