2019-05-07T14:40:27+03:00
Общество

Заработал 3,2 миллиона рублей: главу свердловской прокуратуры по доходам обогнали подчиненные и их жены

На сайте ведомства опубликовали отчет
Маргарита МАХОНИНА
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В собственности главного прокурора две квартиры и автомобильВ собственности главного прокурора две квартиры и автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области опубликовала на сайте отчет о доходах сотрудников. Так, за 2018 год глава ведомства Сергей Охлопков заработал 3,2 миллиона рублей, а его жена - менее миллиона рублей. В их распоряжении находятся две квартиры общей площадью 178,8 квадратных метров и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, а также парковочное место. Примерно такие же данные Охлопков вносил в отчеты за 2016 и 2017 годы.

Главу ведомства обогнал прокурор Шалинского района Дмитрий Фамутдинов. В прошлом году он заработал 4,59 миллиона рублей. В его собственности Skoda Kodiaq, две квартиры площадью 54,5 и 68 квадратных метров, а также участок на 1 171 квадратный метр. Супруга Фамутдинова заработала чуть более полумиллиона.

Также прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Юровских заработал 4,2 миллиона рублей в 2018 году. В его пользовании находятся гараж, квартира в 82,3 квадрата, а также два участка площадью 2 646 квадратных метра и баня. Его жена также заработала менее полумиллиона рублей. В ее распоряжении находится Nissan X-Trail.

Прокурор Первоуральска Андрей Калинин и заместитель облпрокурора Дмитрий Чуличков заработали в прошлом году меньше Охлопкова - 2,2 и 2,6 миллиона рублей. Однако их супруги задекларировали доход в 5,2 и 4,2 миллиона рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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