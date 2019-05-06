2019-05-06T17:09:20+03:00
Происшествия

Под Талицей собака убила мужчину

Он скончался от ран в больнице
Данил СВЕЧКОВ
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Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Талицы разбираются в ЧП, случившемся в одном из местных поселков - посреди дня на мужчину напала крупная собака. Из-за ран, которые она нанесла ему, мужчина скончался позже в больнице.

- С учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки небрежного отношения владельцев собаки к своим обязанностям по содержанию домашнего животного, по данному факту органами следственного комитета по свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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