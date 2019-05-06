Под Талицей собака убила мужчину
Следователи Талицы разбираются в ЧП, случившемся в одном из местных поселков - посреди дня на мужчину напала крупная собака. Из-за ран, которые она нанесла ему, мужчина скончался позже в больнице.
- С учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки небрежного отношения владельцев собаки к своим обязанностям по содержанию домашнего животного, по данному факту органами следственного комитета по свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU