2019-05-04T13:33:43+03:00
Происшествия

Говорила, что у нее проблемы: в Екатеринбурге пропала 21-летняя девушка

Анастасия Григорьева в последний раз выходила на связь еще 19 апреля
Дарья РЯБОВА
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Девушку могли увезти в другую странуДевушку могли увезти в другую странуФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
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В уральской столице ищут молодую девушку. Анастасия пропала еще в прошлом месяце. О пропаже заявил её знакомый - в последний раз он виделся с ней 19 апреля на Репина, 101. С тех пор молодой человек не может дозвониться до Насти и очень переживает за девушку - в последнее время она говорила, что у неё какие-то проблемы.

- Настя говорила, что влезла куда-то, и теперь её ищут, - рассказывает парень. - С того времени на связь не выходит. Её могли увезти в Тюмень или зарубеж.

Девушка высокая - рост 170 сантиметров, модельного телосложения. Была одета в розовое пальто. Волосы длинные - нарощенные. Всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просьба сообщить по телефону: 89295813757, 89086349541 или по телефону 102/112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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