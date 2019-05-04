2019-05-04T12:47:19+03:00
Происшествия

В сквере за Оперным театром неизвестные разбили новые фонари

Вандалы разрисовали граффити всё. что попадалось им на пути
Дарья РЯБОВА
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Фонари либо изрисованы, либо разбиты Фото: паблик в ВК "Интересный Екатеринбург"Фонари либо изрисованы, либо разбиты Фото: паблик в ВК "Интересный Екатеринбург"
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Реконструкция сквера еще не закончилась, а хулиганы уже начали разрушать только что возведенную красоту. Неизвестные разбили и исписали черными красками новые белоснежные фонари. Кто-то сделал граффити и на ступеньках амфитеатра. А ведь на то, чтобы облагородить сквер за Театром оперы и балета к Дню города, мэрия выделила более 150 миллионов рублей. За это время в сквере обновили зеленые насаждения, установили ротонды, лавочки и фонари. Только вот некоторые горожане этих изменений, видимо, не оценили. Теперь за дело взялась полиция.

Где-то не осталось даже стекла Фото: паблик в ВК "Интересный Екатеринбург"

Где-то не осталось даже стекла Фото: паблик в ВК "Интересный Екатеринбург"

- Вчера на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 7, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По данному факту служба участковых проводит проверку - сотрудники полиции устанавливают возможных очевидцев инцидента, изучают съемки с камер видеонаблюдения.

Всех, кто мог стать очевидцем произошедшего, полиция просит сообщить информацию по телефону: 356-42-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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