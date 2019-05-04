Екатеринбургский лыжник Никита Ступак сыграл свадьбу с двукратной олимпийской чемпионкой

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-04T10:22:17+03:00

Его коллега по сборной Юлия Белорукова год назад взяла две бронзовые медали на играх в Корее

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Молодой 32-летний лыжник Никита Ступак, наконец, женился. Теперь фанаткам придется выдохнуть - его многолетние отношения с талантливой, перспективной коллегой Юлией Белоруковой перешли на новый уровень. Вечером 3 мая, в день рождения Никиты, пара сыграла свадьбу в Екатеринбурге, пригласив на торжество президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Молодых поздравила президент федерации лыжного спорта Фото: группа во Вконтакте "Юлия Белорукова призер Олимпиады-2018"

- Поздравляю ребят, - написала в своем Instagram Елена, разместив фотографии с этого важного события.

Лыжники решили узаконить свои отношения Фото: группа во Вконтакте "Юлия Белорукова призер Олимпиады-2018"

Избранница Никиты 24-летняя Юлия Белорукова - бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира этого года в эстафете. Год назад Никита болел за возлюбленную, оставшись дома, сам он, увы, тогда не попал на Олимпиаду, хотя был в списке кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU