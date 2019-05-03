2019-05-03T14:01:27+03:00
Общество

В Свердловскую область придет ветер до 18 метров в секунду

Дорожники просят водителей быть аккуратнее
Маргарита МАХОНИНА
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Такая погода распространиться по всему УрФОТакая погода распространиться по всему УрФОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики сообщили о надвигающемся в Свердловскую область ветре до 18 метров в секунду. Он должен прийти в регион 4 мая. Такая же погода наступит в ХМАО, а также Тюменской и Курганской областях.

- Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, - подчеркнули в «Уралуправтодор». - Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

Ухудшаться погода начала уже сегодня – 3 мая. Однако синоптики прогнозировали, что воздух прогреется до плюс 19 градусов уже в ближайшие дни. Возможны кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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