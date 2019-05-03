«Проработал 30 лет: в уголовном розыске и был на Кавказе»: скончался руководитель полиции Камышлова

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-03T12:25:49+03:00

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В Комышлове скончался 51-летний подполковник полиции и руководитель ОМВД города Сергей Черевко. Предварительная причина – оторванный тромб. Информацию подтвердил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

– К большому сожалению, это правда. Скоропостижно ушёл из жизни замечательный человек, опытный офицер и руководитель. ЧП произошло сегодня около двух часов ночи, по месту жительства Сергея Павловича, – сообщил Горелых. – На место происшествия из Екатеринбурга с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося направлены представители руководства главного управления.

Горелых уточнил, что врио начальника главка генерал Кривегин дал указ оказать семье скончавшегося офицера необходимую помощь в организации похорон. Они состоятся 5 мая на кладбище в Камышлове.

– В последний путь Сергея Павловича проводят со всеми воинскими почестями и с троекратным залпом в воздух из табельного оружия, после церемонии отпевания и траурного митинга, – добавил он. – Руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД по Свердловской области выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Павловича в связи с его скоропостижным уходом из жизни.

Горелых рассказал, что Сергей Черевко служил в МВД с июня 1989 года. Он начал свою карьеру в патрульно-постовой службе.

– После трудился в уголовном розыске, в подразделении по борьбе с организованной преступностью, находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, подчеркнул пресс-секретарь. – За большой вклад в поддержании правопорядка и безопасности награждён рядом ведомственных и государственных наград, в том числе медалью за охрану общественного порядка. Временно исполняющим обязанности начальника ОВД Камышлова в соответствии с приказом генерала Кривегина назначен заместитель Черевко майор полиции Алексей Кириллов.

ИСТОЧНИК KP.RU