2019-04-25T15:24:14+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге регоператор подсказал, как платить за мусор на треть меньше

Суммы в квитанциях могут снизиться на 30%
Лев ИСТОМИН
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Сортировка мусора позволит снизить платежи в квитанцияхСортировка мусора позволит снизить платежи в квитанцияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оператор по вывозу мусора в Екатеринбурге и восточной зоне Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» рассказал, как жильцы многоквартирных домов могут сэкономить до 30% от тарифа в «мусорной» графе.

Для существенной экономии жильцам домов нужно перейти на раздельный сбор мусора и сортировать его по разным пакетам, разделяя органические и неорганические отходы. Для этого во дворе нужно оборудовать специальную площадку и согласовать ее обслуживание с оператором.

- Жильцы должны провести общее собрание собственников квартир в доме, и решить большинством голосов, что они хотят перейти на оплату за фактическое накопление твердых коммунальных отходов. Затем нужно передать протокол в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые обратятся с заявкой к региональному оператору о переходе на коммерческий учет по количеству и объему контейнеров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

По словам заместителя министра регионального Министерства энергетики и ЖКХ Егора Свалова, при смешении органических и неорганических отходов последние теряют свои товарные качества и вторично их перерабатывать сложно и затратно. Поэтому в ближайшие годы раздельный сбор мусора планируется ввести повсеместно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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