Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-25T10:29:06+03:00

Александра Якоб несколько лет руководил городом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 26 апреля, полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов в торжественной обстановке орден Дружбы бывшему сити-менеджеру Екатеринбурга Александра Якоба.

Казалось, что бывший глава администрации уральской столицы давно выбыл из информационной повестки. Но о нем не забыл глава государства Владимир Путин, решивший отметить заслуги чиновника на государственном уровне.

В официальном документе написано, что орден Дружбы Якоб получит «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Видимо, в Москве оценили труды мэрии Екатеринбурга во время подготовки города к матчам ЧМ-2018 по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU