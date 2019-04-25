Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
В пятницу, 26 апреля, полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов в торжественной обстановке орден Дружбы бывшему сити-менеджеру Екатеринбурга Александра Якоба.
Казалось, что бывший глава администрации уральской столицы давно выбыл из информационной повестки. Но о нем не забыл глава государства Владимир Путин, решивший отметить заслуги чиновника на государственном уровне.
В официальном документе написано, что орден Дружбы Якоб получит «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Видимо, в Москве оценили труды мэрии Екатеринбурга во время подготовки города к матчам ЧМ-2018 по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU