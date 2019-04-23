Уралец, зарезавший по пьяни трех друзей, получил пожизненный срок
Свердловский областной суд вынес приговор жителю Карпинска, который перебрал с алкоголем и в пьяном угаре убил трех друзей.
Трагедия произошла, когда Игорь Крылов с двумя приятелями и одной знакомой устроили совместное застолье. Компания вела разносторонние беседы, но с каждой выпитой стопкой, их взгляды сильно расходились. В какой-то момент между Крыловым и другом возникла ссора. Приятель обматерил обвиняемого и тот бросился на него с ножом, однако друг укрылся за сидящей рядом с ним женщиной.
- Подсудимый, желая облегчить совершение убийства мужчины, нанес не менее 2 ударов ножом в область шеи женщины, после чего нанес мужчине не менее 11 ударов тем же ножом по голове, шее, телу и рукам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Третий знакомый оттащив пострадавшего от Крылова, после чего обвиняемый ударил ножом и его. В результате все трое скончались на месте.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Чтобы замести следы подсудимый поджег квартиру с трупами.
Суд приговорил Игоря Крылова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Кроме того, мужчина должен выплатить в пользу родственников погибших 1,9 миллиона рублей компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU