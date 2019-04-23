Уралец, зарезавший по пьяни трех друзей, получил пожизненный срок

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-23T10:54:54+03:00

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Свердловский областной суд вынес приговор жителю Карпинска, который перебрал с алкоголем и в пьяном угаре убил трех друзей.

Трагедия произошла, когда Игорь Крылов с двумя приятелями и одной знакомой устроили совместное застолье. Компания вела разносторонние беседы, но с каждой выпитой стопкой, их взгляды сильно расходились. В какой-то момент между Крыловым и другом возникла ссора. Приятель обматерил обвиняемого и тот бросился на него с ножом, однако друг укрылся за сидящей рядом с ним женщиной.

- Подсудимый, желая облегчить совершение убийства мужчины, нанес не менее 2 ударов ножом в область шеи женщины, после чего нанес мужчине не менее 11 ударов тем же ножом по голове, шее, телу и рукам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Третий знакомый оттащив пострадавшего от Крылова, после чего обвиняемый ударил ножом и его. В результате все трое скончались на месте.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Чтобы замести следы подсудимый поджег квартиру с трупами.

Суд приговорил Игоря Крылова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, мужчина должен выплатить в пользу родственников погибших 1,9 миллиона рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU