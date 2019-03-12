Житель Карпинска из-за одного ругательства в свой адрес убил трех друзей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-12T13:25:30+03:00

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Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Карпинска. Мужчину обвиняют в убийстве и поджоге.

Трагедия произошла в квартире дома по улице Осипенко, уралец с двумя приятелями и подругой устроили застолье. Изрядно напившись, мужчины начали ругаться и один из знакомых обматерил обвиняемого. Слова не на шутку задели мужчину и он решил убить обидчика.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Обвиняемый, взяв нож, направился в сторону мужчины, который сидел на диване в комнате. Однако тот укрылся за сидящей рядом с ним женщиной. Обвиняемый, желая облегчить совершение убийства мужчины, нанес не менее двух ударов ножом в шею женщины, после чего нанес мужчине не менее 11 ударов тем же ножом по голове, шее, телу и рука, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Третий знакомый попытался спасти товарища, но также получил удар ножом. В результате вся компания обвиняемого скончалась. Чтобы отвести от себя подозрения мужчина поджег квартиру и сбежал.Собственнику квартиры был причинен ущерб на 425 тысяч рублей.

Обвиняемому грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU