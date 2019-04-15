В Екатеринбурге «Тотальный диктант» написали больше двух тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-15T18:29:43+03:00

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В минувшую субботу по всей стране прошла акция «Тотальный диктант». В Екатеринбурге его написали 2498 человек - примерно такое количество прогнозирует куратор проекта Ксения Семенюк. Среди них - двадцать незрячих и слабовидящих уральцев. Самому младшему участнику - 11 лет, самому старшему - 80. Они «писали» диктант шрифтом Брайля. Диктатором (так называют тех, кто диктует. - Ред.) выступила директор «КП» - Екатеринбург» Мария Базунова:

- Признаться, до последнего слабо представляла, что значит - писать шрифтом Брайля. Не скрою, немного волновалась. Но, по сути, оказалось, что все точно так же, только диктовать пришлось чуть медленнее, чем обычно. После диктанта я познакомилась с незрячими ребятами из медиакружка. Мы поговорили о СМИ и уральском роке. Они все большие молодцы, с пытливым умом, тонким чувством юмора и большой силой духа.

Фото: Свердловская областная специальная библиотека для слепых

Участники акции под диктовку написали текст литературоведа Павла Басинского. Он подготовил краткие анализы произведений четырех классиков русской литературы - Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького и Льва Толстого. Екатеринбургу традиционно достался второй текст из четырех подготовленных. В нем Басинский анализирует «Мертвые души».

ИСТОЧНИК KP.RU